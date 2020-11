Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vaccins contre le Covid: Bruxelles va conclure un accord avec CureVac Reuters • 16/11/2020 à 16:43









BRUXELLES, 16 novembre (Reuters) - La Commission européenne donnera mardi son accord à un accord avec la firme allemande de biotechnologie CureVac 5CV.DE pour l'acquisition de jusqu'à 405 millions de doses de son vaccin potentiel contre le Covid-19, a annoncé lundi la présidente de l'exécutif bruxellois, Ursula von der Leyen. "Je suis heureuse d'annoncer un nouvel accord. Demain (mardi), nous autoriserons un nouveau contrat pour garantir un autre vaccin Covid-19 pour les européens", a-t-elle dit. CureVac a bénéficié de fonds européens pour mettre au point son vaccin. La Commission a déjà conclu des accords de ce type avec AstraZeneca AZN.L , Johnson & Johnson JNJ.N , Sanofi SASY.PA et Pfizer PFE.N . Les discussions engagées avec Moderna MRNA.O , qui a annoncé lundi que son candidat vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94,5%, pourraient aboutir bientôt. (Francesco Guarascio version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.31% ASTRAZENECA LSE -0.87% JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.83% MODERNA NASDAQ +7.63% PFIZER NYSE -4.07%