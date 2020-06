Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vaccin anti-Covid: La France veut conclure d'autres accords du type AstraZeneca - source Reuters • 15/06/2020 à 11:50









PARIS, 15 juin (Reuters) - L'accord conclu avec AstraZeneca AZN.L sur un vaccin potentiel anti-coronavirus prévoit que les doses seront partagées entre les pays au prorata de leurs populations, a-t-on appris lundi auprès d'une source à l'Elysée. La France entend par ailleurs conclure dans un proche avenir des accords équivalents avec d'autres laboratoires pharmaceutiques, a-t-on ajouté de même source. L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont annoncé samedi avoir signé avec AstraZeneca un contrat portant sur la fourniture de 400 millions de doses de son vaccin, toujours en développement, contre le coronavirus. Le dispositif autorise d'autres pays à les rejoindre. Ce contrat porte sur la livraison d'un vaccin actuellement développé par l'université d'Oxford et dont l'expérimentation est à une phase avancée. (Michel Rose et Matthias Blamont version française Henri-Pierre André, édité par)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.05%