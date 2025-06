Uzès Gestion fait évoluer sa gouvernance

(AOF) - La société Uzès Gestion, filiale de gestion collective de la Financière d’Uzès, annonce la nomination d’Alexandre Perricard en tant que président du directoire et de Cédric Goirand en tant que directeur général. Alexandre Perricard a rejoint Uzès Gestion en 2020 en tant que directeur général adjoint en charge de la gestion obligataire et de l'ISR. Il est nommé directeur général en 2022. Auparavant, il était gérant senior de portefeuilles et responsable des gestions Taux et ISR chez SG 29 Haussmann.

De 2010 à 2014, il a occupé la fonction de Fixed Income Advisor à la Société Générale Private Banking à Luxembourg et Paris.

Alexandre Perricard a commencé sa carrière en tant qu'analyste crédit au Crédit Lyonnais AM avant de rejoindre Crédit Agricole AM puis Amundi à Milan et Paris.

De son côté, Cédric Goirand a commencé sa carrière dans le secteur bancaire et le conseil avant de rejoindre Uzès Gestion en 2018. Il a pour mission le développement commercial de la société de gestion auprès des CGP et des clients institutionnels. Fort de son expertise et de son engagement, il est nommé Directeur général.