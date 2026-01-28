UZEDY® : croissance des ventes nettes de 117 M$ en 2024 à 191 M$ en 2025 (+63%) ; OLANZAPINE LAI : dépôt du dossier européen prévu au deuxième trimestre 2026

Le partenaire de Medincell, Teva Pharmaceuticals, a partagé aujourd'hui les informations suivantes dans le cadre de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre 2025 :



A propos de UZEDY®

• Les ventes nettes ont atteint 191 M$ en 2025 dont 55 millions au quatrième trimestre

• L’estimation initiale des ventes nettes de Teva pour 2026 est comprise entre 250 et 280 M$

Medincell perçoit le versement de royalties « mid-to high-single digit » sur les ventes nettes et est éligible à 105 M$ de milestones commerciaux, dont les versements dépendent de l'atteinte de seuils de ventes annuels.





A propos de l’Olanzapine LAI

L’injection d’olanzapine à action prolongée (LAI) pourrait permettre à une large population de patients de bénéficier de l’efficacité de l’olanzapine dans une formulation sous‑cutanée mensuelle

• Le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché de l’olanzapine LAI pour le traitement de la schizophrénie chez l’adulte dans l’Union européenne est attendu au deuxième trimestre 2026



