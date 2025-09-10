 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UZEDY® approuvé en Corée du Sud après un lancement réussi aux États-Unis
10/09/2025

Teva Handok a annoncé aujourd’hui que UZEDY®, une injection de rispéridone à libération prolongée pour le traitement de la schizophrénie, a reçu l’approbation réglementaire du Ministère sud-coréen de la Sécurité Alimentaire et des Médicaments.


UZEDY® sera commercialisé en Corée du Sud par Teva Handok, une coentreprise entre Teva – partenaire de Medincell – et Handok, acteur majeur du secteur de la santé en Corée.


Depuis son autorisation aux États-Unis en mai 2023, UZEDY® affiche de solides performances commerciales, avec 117 millions de dollars de ventes nettes en 2024, et déjà 95 millions de dollars enregistrés au premier semestre 2025.


Medincell perçoit le versement de royalties « mid- to high-single digit » sur les ventes nettes réalisées dans le monde et est éligible à 105 millions de dollars de milestones commerciaux.



MEDINCELL
18,6700 EUR Euronext Paris +0,38%

