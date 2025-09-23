 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 907,06
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Uzbekistan Airways signe un accord historique avec Boeing
information fournie par AOF 23/09/2025 à 14:38

(AOF) - La compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan Airways a signé la plus importante commande de son histoire avec Boeing : achat de 14 avions 787-9 Dreamliners, avec une option pour huit appareils supplémentaires. Cet accord permet à la compagnie aérienne de moderniser sa flotte de gros-porteurs Boeing tout en soutenant près de 35000 emplois aux États-Unis. Premier exploitant de 787 en Asie centrale, Uzbekistan Airways exploite sa flotte d'avions 787-8 pour relier les marchés d'Europe, d'Asie et des États-Unis, y compris un vol direct vers New York.

Avec une capacité accrue et une autonomie étendue, le 787-9 permettra à Uzbekistan Airways d'étendre ses vols internationaux vers les États-Unis et d'autres destinations long-courriers, car la demande de voyages internationaux continue d'augmenter.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

BOEING CO
212,090 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank