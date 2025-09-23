Uzbekistan Airways signe un accord historique avec Boeing

(AOF) - La compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan Airways a signé la plus importante commande de son histoire avec Boeing : achat de 14 avions 787-9 Dreamliners, avec une option pour huit appareils supplémentaires. Cet accord permet à la compagnie aérienne de moderniser sa flotte de gros-porteurs Boeing tout en soutenant près de 35000 emplois aux États-Unis. Premier exploitant de 787 en Asie centrale, Uzbekistan Airways exploite sa flotte d'avions 787-8 pour relier les marchés d'Europe, d'Asie et des États-Unis, y compris un vol direct vers New York.

Avec une capacité accrue et une autonomie étendue, le 787-9 permettra à Uzbekistan Airways d'étendre ses vols internationaux vers les États-Unis et d'autres destinations long-courriers, car la demande de voyages internationaux continue d'augmenter.

AOF - EN SAVOIR PLUS