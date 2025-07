UV Germi : cession par la famille Bordas de 24,38% du capital à la société Origine

(AOF) - UV Germi, spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a été informé de la cession par la famille Bordas (André Bordas, Bernadette Bordas, Sandrine Bordas) et la société Bordas de la totalité des titres qu'ils détiennent, soit 24,38% du capital, représenté par 786 608 actions à la société Origine, détenue à 100% et dirigée par Willy Fortunato. La cession des titres a été réalisée sur la base d'un prix unitaire de 2,48 euros par action.

Suite à cette opération, la société Origine détient 26,64% du capital et des droits de vote de la société UV Germi.

Par ailleurs, André Bordas et Bernadette Bordas ont fait part de leur volonté de démissionner respectivement de leurs fonctions : président du conseil et d'administrateur pour le premier, et d'administratrice pour la deuxième.

Le conseil d'administration d'UV Germi réuni le 15 juillet 2025 a pris acte de ces démissions et a décidé de nommer André Bordas en qualité de président d'honneur.

En outre, le Conseil d'administration a décidé de modifier les conditions d'exercice de la direction générale en regroupant les fonctions de président et de directeur général, qui sont assumées par Willy Fortunato à compter de ce jour.

Sandrine Bordas continuera d'assumer ses fonctions de directrice générale délégué et d'administrateur jusqu'à l'échéance de son mandat.

