UV Germi : André Bordas cède 12% du capital à des actionnaires et au Directeur général

(AOF) - UV, spécialiste de la dépollution de l’eau, de l’air et des surfaces par UV de haute technologie, annonce la cession, en date du 8 juillet 2023, d’un bloc de 388 158 actions par André Bordas, fondateur de la société. Ces titres représentant 12% du capital et 1 472 000 euros, ont été cédés au prix de 3,80 euros, soit une décote de 17,8% par rapport à la moyenne pondérée des cours sur les 20 derniers jours de bourse précédant la transaction. Cette opération permet aux actionnaires Nextstage AM, MCA Finance et Willy Fortunato de renforcer leur participation.

A l'issue de l'opération, la participation du Concert Bordas passe à 24,35% du capital et celle de Willy Fortunato à 1,87%.

En outre, Julien Pourquery a été nommé Administrateur indépendant au sein de UV Germi.

Co-fondateur de la société Solaire Direct, cédée à Engie en 2015, et ancien investisseur au sein de Bpifrance, Demeter et Mirova, Julien Pourquery bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans dans l'entrepreneuriat et l'investissement, et accompagne aujourd'hui des entrepreneurs dans la définition et la conduite de stratégies de développement durables et performantes.

