Utz Brands va être retiré de la cote après son rachat par Intersnack

Le fabricant américain de snacks salés Utz Brands a annoncé mardi avoir conclu un accord définitif en vue de son rachat par le groupe allemand Intersnack. L'opération, qui valorise l'entreprise à environ 2,9 milliards de dollars, dette comprise, entraînera le retrait de la cote d'Utz.

Aux termes de l'accord, Intersnack, groupe familial non coté spécialisé dans les produits apéritifs, acquerra l'ensemble des actions ordinaires en circulation d'Utz au prix de 14,25 dollars par action en numéraire. Cette offre fait ressortir une prime de 91% par rapport au cours de clôture du titre le 20 juillet.

A l'issue de la transaction, Intersnack et les entités contrôlées par les familles Rice et Lissette, descendantes de la famille fondatrice d'Utz, détiendront chacune 50% de la société.

L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de la réalisation des conditions habituelles de clôture.

La nouvelle a été saluée par les investisseurs. L'action Utz s'envolait de plus de 88% dans les échanges d'avant-Bourse, à près de 14 dollars, se rapprochant du prix proposé par Intersnack.