UTI Group: retour aux bénéfices, le titre en hausse

(CercleFinance.com) - UTI Group a renoué avec les bénéfices au premier semestre, la société de services informatiques ayant notamment tiré parti de son implantation en province.



Sur les six premiers mois de l'année, l'entreprise de services du numérique (ESN) a réalisé un chiffre d'affaires de 11,2 millions d'euros, contre 10,7 millions d'euros au 1er semestre 2022, soit une progression de 4,7%.



Ce développement de l'activité s'est accompagné d'une amélioration de l'ensemble de ses ratios de rentabilité, avec un résultat opérationnel courant de 321.000 euros au 30 juin 2023 contre perte de 60.000 euros un an plus tôt.



Son résultat net a atteint 143.000 euros à l'issue du premier semestre 2023, à comparer avec une perte de 284.000 euros lors du premier semestre de l'exercice précédent.



Malgré les incertitudes économiques mondiales, le groupe assure disposer de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2023 et l'amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle.



Le titre UTI avançait de 6% en début d'après-midi.





Valeurs associées UTI GROUP Euronext Paris +5.94%