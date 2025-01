UTI Group: près de 726.000 actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - Euronext Paris et Société Générale ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions UTI Group, initiée par la SAS EEKEM Group, celle-ci a acquis 725.905 actions.



Plus précisément, l'initiateur a acquis 622.945 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation et 102.960 actions sur le marché, durant l'OPAS qui s'est déroulée du 18 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus, au prix unitaire de 0,20 euro.



À la clôture de l'offre, EEKEM Group détient 18.026.414 actions UTI Group, soit 84,72% du capital et au moins 83,71% des droits de vote de cette société. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.





Valeurs associées UTI GROUP 0,21 EUR Euronext Paris +4,95%