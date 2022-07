UTAC rejoint le capital d’AVSimulation (Sogeclair)



• Avec l’arrivée de UTAC à son capital, AVSimulation, filiale de Sogeclair, accélère le développement des essais véhicules dans un environnement virtuel



• Ce nouvel accord stratégique accroît la capacité de certification d’AVSimulation avec des scénarios de certification numérique dont le réalisme et la précision sont corrélés avec des résultats obtenus sur piste au sein des différents sites de UTAC dans le monde



• UTAC rejoint l’actionnariat d’AVSimulation qui a été créée en 2017 par Renault Group et Oktal (Sogeclair) afin de développer le logiciel SCANeR et l’activité de simulation automobile. En 2021, Dassault Systèmes entre également au capital permettant le renforcement des investissements en R&D, l’intégration de SCANeR au sein de la plateforme 3DEXPERIENCE et un élargissement de son réseau de distribution



Blagnac, France, le 19 juillet 2022, Sogeclair, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce la conclusion de l’opération d’entrée de UTAC au capital d’AVSimulation, filiale commune de Renault Group, Dassault Systèmes et d’Oktal (Sogeclair), dédiée au développement de solutions de simulation pour la mobilité automobile.



A l’issue de cette opération Oktal (Sogeclair) détient ainsi 55,25%, UTAC 15%, Dassault Systèmes 15% et Renault Group 14,75% d’AVSimulation.