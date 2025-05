USA: vif rebond de la confiance du consommateur en mai information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 16:14









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain se redresse fortement en mai, à en croire l'enquête mensuelle du Conference Board dont l'indice a rebondi de 12,3 points pour s'établir à 98 pour le mois qui s'achève.



L'organisation patronale précise que si l'indice de la situation présente n'a augmenté que de 4,8 points à 135,9, celui des attentes a grimpé de 17,4 points à 72,8 - niveau qui demeure toutefois sous les 80 signalant habituellement une récession à venir.



'Le rebond était déjà visible avant l'accord commercial sino-américain du 12 mai, mais il a gagné de la vitesse par la suite', précise Stéphanie Guichard, économiste senior en charge des indicateurs globaux au Conference Board.





