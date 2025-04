USA: vers une baisse du déficit commercial après une dégradation de la conjoncture (Asterès)

(AOF) - "Donald Trump pourrait bien réussir à diminuer le déficit commercial américain, non pas en revitalisant l’industrie, mais en pénalisant la consommation et le dollar", affirme Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès. "L’évolution la plus inattendue suite à l’intensification de la guerre commerciale le 2 avril est la baisse du dollar, alors que l’annonce de droits de douane aurait dû le faire monter", et cette évolution "traduit une défiance croissante envers l’économie américaine et une anticipation d’une conjoncture plus morose".

L'économiste rappelle que "d'après la théorie économique habituelle, les droits de douane entraînent l'appréciation de la monnaie du pays qui les met en place, notamment car ils réduisent la demande de devises des autres pays". Il relève que "depuis l'élection de Donald Trump et jusqu'au mois de mars, la possibilité d'une hausse des droits de douane américains, que l'on anticipait alors modérée, avait fait monter le dollar". Il prédisait mi novembre 2024 qu'une hausse des droits de douane "conduirait à une appréciation du dollar qui annulerait le gain de compétitivité".

Si "depuis que la guerre commerciale s'est intensifiée, le dollar a chuté" c'est selon lui du fait que, en freinant la croissance américaine, les droits de douane généralisés "augmentent la probabilité d'une baisse des taux" (si la Fed privilégie le soutien à la croissance à la lutte contre l'inflation), "rendant les placements en dollars moins attractifs". "Une défiance plus grande des investisseurs envers les États-Unis du fait d'une politique brutale et erratique" peut également expliquer la baisse du dollar.

Les droits de douane "vont accroître les prix pour les Américains, ce qui va pénaliser la consommation". De plus, les "coupes brutales" opérées par Elon Musk dans l'administration "sont de nature à accroître l'épargne des fonctionnaires".

Enfin, l'attitude "brutale et incohérente" de Donald Trump, que ce soit sur les droits de douane, les relations internationales ou le respect des institutions "notamment l'indépendance de la Fed, très importante d'un point de vue financier", "peut conduire à une baisse de l'investissement qui entraînera une baisse de la demande, donc du déficit commercial".