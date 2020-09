Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Vers un accord sur le financement fédéral jusqu'à décembre-Mnuchin Reuters • 06/09/2020 à 17:00









WASHINGTON, 6 septembre (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a indiqué dimanche qu'un accord entre la Maison blanche et le Congrès allait permettre de financer le gouvernement fédéral jusqu'à début décembre et que les détails seront finalisés d'ici la fin de la semaine. Cet accord devrait permettre d'éviter une fermeture partielle des administrations ("shutdown") à la fin du mois, alors que l'enveloppe budgétaire actuelle expire le 30 septembre. Steven Mnuchin et a présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont, selon un assistant démocrate, convenu une extension du financement mais les détails n'ont pas encore émergé. "J'espère que d'ici la fin de la semaine, nous aurons quelque chose de confirmé", a dit Steven Mnuchin à des journalistes à la Maison blanche. La Maison blanche a fait savoir jeudi qu'elle s'attendait à ce que le Congrès approuve un projet de loi sur le financement du gouvernement fédéral. (Susan Heavey, version française Matthieu Protard)

