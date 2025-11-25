 Aller au contenu principal
USA: ventes de détail en hausse de 0,2% en septembre
25/11/2025

Après avoir augmenté de 0,6% en rythme séquentiel en août, les ventes de détail aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent, atteignant 733,3 milliards de dollars.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail affichent une progression de 0,3% entre août et septembre.

Toujours selon le Département du Commerce, les ventes de détail américaines ont progressé de 4,3% en septembre par rapport au même mois de 2024, marquant ainsi une ralentissement par rapport à la croissance annuelle de 5% observée un mois plus tôt.

