USA-Une personne abattue au Texas lors d'une manifestation Black Lives Matter

26 juillet (Reuters) - Une personne a été abattue samedi soir à Austin, au Texas, pendant une manifestation contre les violences policières et le racisme au sein des forces de l'ordre américaines, annoncent les autorités locales. Plusieurs coups de feu ont éclaté alors que défilaient une centaine de personnes dans les rues de la ville, montrent des images postées sur les réseaux sociaux. La police et les services de secours d'Austin ont confirmé le décès d'une personne par arme à feu. Aucun autre détail n'a été communiqué. Le décès de George Floyd en mai dernier, mort asphyxié sous le genou d'un policier lors de son interpellation à Minneapolis, a déclenché aux Etats-Unis et dans d'autres pays occidentaux un vaste mouvement de protestation contre les violences policières. (Brad Brooks in Lubbock; version française Jean-Stéphane Brosse)

