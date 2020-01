Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Une fusillade à Seattle fait un mort, cinq blessés Reuters • 23/01/2020 à 05:23









23 janvier (Reuters) - Au moins une personne a été tuée et cinq autres blessées dans une fusillade jeudi dans le quartier commerçant de Seattle, à l'heure de pointe en fin de journée, a annoncé la police de la ville de l'Etat de Washington, indiquant que les suspects étaient toujours en fuite. Selon la chaîne de télévision locale KOMO-TV, citant des témoins, deux hommes se sont querellés alors qu'ils marchaient dans la rue et ont tous les deux sorti une arme avant d'ouvrir le feu l'un en direction de l'autre. L'ensemble des victimes sont des passants, a rapporté KOMO-TV, et les deux tireurs ont pris la fuite. La police de Seattle a indiqué sur Twitter avoir ouvert une enquête après que six personnes ont été touchées par balle, dont l'une d'entre elles mortellement. (Dan Whitcomb et Steve Gorman; version française Jean Terzian)

