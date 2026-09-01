 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : une expansion manufacturière toujours solide en août (PMI)
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 15:54
Ajouter Boursorama à vos sources

L'expansion du secteur manufacturier américain s'est maintenue à un rythme solide en août, à en croire l'indice PMI de S&P Global, qui s'est établi à 53,9 pour le mois écoulé, un niveau inchangé par rapport à celui de juillet.

Pour rappel, selon la terminologie de S&P Global, c'est le seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité d'un secteur, et plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

"La croissance de la production et des carnets de commandes a toutefois ralenti, les entreprises attribuant généralement ce ralentissement à la hausse des prix et aux tensions sur l'approvisionnement. Ces pressions étaient souvent imputées au conflit au Moyen-Orient et aux incertitudes liées aux droits de douane", précise S&P Global.

"Les producteurs de biens se montraient néanmoins plus optimistes quant à l'année à venir, leur confiance s'étant redressée depuis juillet pour atteindre un plus haut de trois mois. Cette perspective plus favorable a soutenu le rythme de création d'emplois le plus élevé enregistré à ce jour en 2026", souligne-t-il néanmoins.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cabaosses de cacao traitées dans une plantation du village d' Hermankono le 14 novembre 2023 en Côte d'Ivoire. ( AFP / Sia KAMBOU )
    Côte d’Ivoire : le prix du cacao reste fixé à 1.200 francs CFA
    information fournie par AFP 01.09.2026 17:16 

    La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a fixé mardi son prix d’achat à 1.200 francs CFA le kilo (soit 1,82 euros) pour la récolte principale, le même montant qu’annoncé en mars pour la campagne intermédiaire, après des mois de crise de la filière. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (G) et son épouse Sara Netanyahu (D) à l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv, le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: l'épouse de Netanyahu s'en prend à un opposant, relayant une théorie du complot
    information fournie par AFP 01.09.2026 17:14 

    Sara Netanyahu, l'épouse du Premier ministre israélien, a laissé entendre qu'un chef de l'opposition avait eu connaissance du projet d'attaque du 7 octobre 2023, à quelques semaines d'élections législatives qui s'annoncent particulièrement serrées. Lors d'une interview ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    L'activité manufacturière ralentit en août aux Etats-Unis, sous les attentes
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2026 16:55 

    L'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti au mois d'août, faisant moins bien que les attentes des investisseurs, du fait d'un ralentissement de la production et des commandes, selon les données publiées mardi par la fédération professionnelle ISM. Sur ... Lire la suite

  • Le président brésilien Lula da Silva, à Brasilia, en mai 2024 ( AFP / EVARISTO SA )
    La croissance du Brésil a ralenti au deuxième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2026 16:53 

    La croissance du Brésil a ralenti au deuxième trimestre, revenant à 0,5% contre 1,1% au précédent, la consommation des ménages et les exportations ayant perdu de leur dynamisme, selon les données officielles publiées mardi, à un peu plus d'un mois de l'élection ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 286,8 -0,57%
Pétrole Brent
92,36 +1,86%
BIOPHYTIS
0,0533 -8,26%
SOITEC
110,1 -4,18%
TOTALENERGIES
77,59 +2,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank