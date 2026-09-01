USA : une expansion manufacturière toujours solide en août (PMI)

L'expansion du secteur manufacturier américain s'est maintenue à un rythme solide en août, à en croire l'indice PMI de S&P Global, qui s'est établi à 53,9 pour le mois écoulé, un niveau inchangé par rapport à celui de juillet.

Pour rappel, selon la terminologie de S&P Global, c'est le seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité d'un secteur, et plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est soutenu.

"La croissance de la production et des carnets de commandes a toutefois ralenti, les entreprises attribuant généralement ce ralentissement à la hausse des prix et aux tensions sur l'approvisionnement. Ces pressions étaient souvent imputées au conflit au Moyen-Orient et aux incertitudes liées aux droits de douane", précise S&P Global.

"Les producteurs de biens se montraient néanmoins plus optimistes quant à l'année à venir, leur confiance s'étant redressée depuis juillet pour atteindre un plus haut de trois mois. Cette perspective plus favorable a soutenu le rythme de création d'emplois le plus élevé enregistré à ce jour en 2026", souligne-t-il néanmoins.