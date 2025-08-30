 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Une cour d'appel juge les droits de douane de Trump illégaux
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 00:33

par Dietrich Knauth

Une cour d'appel américaine a jugé vendredi que la plupart des droits de douane imposés par le président Donald Trump étaient illégaux.

Donald Trump a fait des droits de douane l'une des pierres angulaires de la politique étrangère de son second mandat, s'en servant comme d'un levier pour renégocier des accords commerciaux avec les pays qui exportent des biens aux Etats-Unis.

Ces droits de douane ont permis à l'administration américaine d'obtenir des concessions économiques de la part de ses partenaires commerciaux, mais ils ont également augmenté la volatilité sur les marchés financiers.

La cour d'appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral de Washington DC s'est prononcée sur la légalité de ce que Donald Trump appelle les droits de douane "réciproques", ainsi que sur les surtaxes douanières imposées en février à la Chine, au Canada et au Mexique.

La décision de la cour n'a aucune incidence sur d'autres droits de douane comme ceux visant les importations d'acier et d'aluminium.

Donald Trump a estimé vendredi que la décision de la cour d'appel était "erronée" et a précisé que les droits de douane étaient toujours en vigueur.

"TOUS LES DROITS DE DOUANE SONT TOUJOURS EN VIGUEUR! Une cour d'appel grandement partisane a dit aujourd'hui de manière erronée que nos droits de douanes devraient être levés, mais ils savent que les Etats-Unis d'Amérique finiront par gagner", a écrit le locataire de la Maison blanche sur son réseau, Truth Social.

Cette décision devrait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême des Etats-Unis.

(version française Camille Raynaud)

