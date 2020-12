Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Un plan de relance de $908 mds formellement présenté lundi par des élus Reuters • 14/12/2020 à 00:56









WASHINGTON, 14 décembre (Reuters) - Un groupe de parlementaires républicains et démocrates du Congrès devrait formellement soumettre ce lundi un texte prévoyant un plan de soutien à l'économie américaine de 908 milliards de dollars (754 milliards d'euros). Selon une personne au fait du dossier, la proposition de stimulus va être scindée en deux ensembles budgétaires distincts dans l'espoir de convaincre les deux chambres du Congrès. Un volet du plan à hauteur de 748 milliards de dollars sera centré sur les aides aux petites entreprises et aux chômeurs ainsi qu'au financement de la distribution des vaccins contre le COVID-19, a déclaré la source. L'autre volet concernera notamment les points de contentieux entre républicains et démocrates: la protection des entreprises et les fonds pour les collectivités et administrations locales. L'un des parlementaires à l'origine du projet, le sénateur démocrate Joe Manchin, a indiqué dimanche que le texte serait présenté formellement lundi. "Il n'est pas question de quitter Washington sans s'être occupés de l'aide dont a besoin notre population", a-t-il dit à la chaîne Fox News. Républicains et démocrates tentent depuis plusieurs mois de conclure un accord sur un troisième plan de relance. Le Congrès a déjà voté cette année 3.000 milliards de dollars d'aides pour compenser l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Les négociateurs des deux camps aimeraient parvenir avant vendredi à un accord sur un vaste projet de loi, baptisé "omnibus", prévoyant un plan de dépenses de 1.400 milliards de dollars et des mesures destinées à atténuer les effets de la crise sanitaire. (Susan Cornwell; version française Jean Terzian)

