USA-Uber condamné à verser $8,5 mlns dans un procès sur des accusations d'agression sexuelles

Un jury fédéral a condamné jeudi Uber UBER.N à verser 8,5 millions de dollars après l'avoir jugé responsable dans le cadre d'un procès intenté par une femme qui affirmait avoir été agressée sexuellement par un chauffeur.

Ce verdict pourrait avoir une incidence sur des milliers d'affaires similaires contre la société de VTC, visée par plus de 3.000 actions en justice pour des faits similaires.

Jaylynn Dean a intenté une action en justice contre Uber en 2023, un mois après une agression présumée survenue dans l'Arizona. Elle a déclaré qu'Uber était au courant d'une vague d'agressions sexuelles commises par ses chauffeurs, mais que l'entreprise n'avait pas pris de mesures élémentaires pour améliorer la sécurité de ses passagers.

Alexandra Walsh, l'une des avocates de Jaylynn Dean, a souligné lors de sa plaidoirie qu'Uber s'était présenté comme une alternative sûre pour les femmes se déplaçant la nuit, particulièrement si elles avaient bu.

"Les femmes savent que le monde est dangereux. Nous sommes au courant du risque d'agressions sexuelles", a dit Alexandra Walsh. "Ils nous ont fait croire qu'il s'agissait d'un endroit sûr."

Uber a fait valoir que l'entreprise ne pouvait être tenue pour responsable du comportement des chauffeurs qui utilisent sa plateforme et que les vérifications qu'elle effectuait étaient suffisantes. L'entreprise soutient que ses chauffeurs sont des travailleurs indépendants plutôt que des employés.

Le jury a estimé que le chauffeur était un agent d'Uber et que l'entreprise était donc responsable de ses actes. Il a accordé à Dean 8,5 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires, mais a refusé d'accorder des dommages-intérêts punitifs.

(Diana Novak Jones; version française Camille Raynaud)