USA-Trump pourrait reprendre samedi les activités publiques-médecin

WASHINGTON, 9 octobre (Reuters) - Le médecin de Donald Trump a fait savoir jeudi que le président américain avait achevé son traitement contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, se trouvait dans un état stable depuis son retour à la Maison blanche en début de semaine et pourrait rependre samedi les activités publiques. Dans un mémo publié par la Maison blanche, le Dr. Sean Conley déclare que Donald Trump a "extrêmement bien" réagi au traitement et que rien d'indiquait que le président républicain était sujet à des effets secondaires. Donald Trump, qui brigue le mois prochain un second mandat au détriment de son rival démocrate Joe Biden, est rentré lundi à la Maison blanche après trois nuits d'hospitalisation au centre médical militaire Walter Reed, à proximité de Washington. Confiné dans la résidence présidentielle depuis qu'il a été contaminé par le coronavirus, dont il a cherché à minimiser la dangerosité, Donald Trump a déclaré plus tôt dans la journée qu'il pensait ne pas être contagieux et se sentait suffisamment bien pour reprendre les meetings électoraux. "J'aimerais faire un meeting ce soir. Je voulais en faire un hier soir", a-t-il déclaré à la chaîne Fox Business, ajoutant qu'il se tiendrait "très loin de tout le monde" lorsqu'il prendrait part à un événement de campagne. (Jeff Mason et Steve Holland; version française Jean Terzian)

