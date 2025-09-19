USA-Trump menace de retirer les licences de chaînes de télévision qui le critiquent

Le président américain Donald Trump a salué jeudi le retrait de la célèbre émission nocturne "Jimmy Kimmel Live" de l'antenne d'ABC, appelant également à ce que les chaînes de télévision perdent leur autorisation de diffusion pour toute couverture médiatique négative de son administration, exacerbant un débat sur la liberté d'expression aux Etats-Unis.

ABC a annoncé mercredi soir la suspension pour une durée indéterminée de son très populaire 'late show', "Jimmy Kimmel Live", du nom de son présentateur, après que ce dernier a effectué lors de l'émission de lundi des commentaires jugés outranciers par les conservateurs à propos de l'assassinat de Charlie Kirk, figure de l'extrême droite ayant joué un rôle important dans la réélection de Donald Trump l'an dernier.

Dans la foulée de l'assassinat, survenu lors d'un rassemblement en plein air sur le campus de l'université de l'Utah le 10 septembre, les alliés du président américain et de Charlie Kirk ont blâmé la "gauche radicale" et prévenu de conséquences les Américains qui n'afficheraient pas le respect "approprié" à l'égard de la mort de Kirk.

La décision d'ABC de suspendre Jimmy Kimmel, à la tête de l'émission éponyme depuis 2003, a été critiquée par nombre d'artistes, professionnels des médias et autres personnalités qui ont dénoncé, de même que l'ancien président démocrate Barack Obama, une capitulation face à des pressions gouvernementales décrites comme anticonstitutionnelles.

Revenu au pouvoir à la Maison blanche en janvier dernier, Donald Trump a utilisé son pouvoir exécutif et les tribunaux pour punir les commentaires peu flatteurs à son égard, les qualifiant de diffamatoires ou d'erronés.

Comme il l'avait fait durant son premier mandat, le président républicain a menacé de retirer les licences de diffusion de chaînes de télévision locales affiliées aux principaux réseaux nationaux - ces licences sont attribuées par la Commission fédérale des communications (FCC), organe en principe indépendant.

Les lois fédérales interdisent à la FCC de retirer à une chaîne de télévision sa licence en raison d'une couverture médiatique négative ou d'autres commentaires qui déplaisent au gouvernement.

Brendan Carr, président de la FCC nommé par Donald Trump, a menacé, avant l'annonce d'ABC, d'ouvrir une enquête concernant les commentaires effectués par Jimmy Kimmel à propos de Charlie Kirk. Dans la foulée, deux des principaux groupes propriétaires de chaînes de télévision locales ont dit que l'émission "Jimmy Kimmel Live" ne serait plus relayée sur leurs antennes.

ABC, propriété de Walt Disney DIS.N , détient huit chaînes de télévision locales dont les licences dépendent de la FCC, notamment dans des marchés importants tels que New York et Los Angeles.

S'exprimant auprès de journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui le ramenait jeudi soir aux Etats-Unis après une visite d'Etat en Grande-Bretagne, Donald Trump s'est plaint de la mauvaise publicité que lui font selon lui des chaînes de télévision américaines.

"C'est quelque chose qui doit être discuté pour les licences (...) Tout ce qu'elles font, c'est de taper sur Trump", a-t-il dit. "Peut-être que leurs licences devraient leur être retirées", a-t-il poursuivi. "C'est à Brendan Carr de décider".

Parmi les démocrates, on dénonce une attaque orchestrée par Donald Trump contre la liberté d'expression, un droit qui figure dans le premier amendement de la Constitution américaine. Les républicains disent eux lutter contre les "discours haineux".

(Dawn Chmielewski à Los Angeles et Jonathan Allen à New York, avec la contribution de Steve Holland à bord d'Air Force One, David Shepardson et Trevor Hunnicutt à Washington; version française Jean Terzian)