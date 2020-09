Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump, en meeting dans le Wisconsin, promet $13 mds d'aide aux agriculteurs Reuters • 18/09/2020 à 05:11









MOSINEE, Wisconsin, 18 septembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi soir lors d'un meeting de campagne dans le Wisconsin qu'il allait apporter aux agriculteurs une aide supplémentaire d'environ 13 milliards de dollars pour faire face aux effets de l'épidémie de coronavirus. "A compter de la semaine prochaine, mon administration s'engage (...) à 13 milliards de dollars de plus pour aider les agriculteurs à se remettre du virus chinois, y compris les incroyables producteurs de produits laitiers, de canneberge et de ginseng du Wisconsin qui ont été gravement affectés", a-t-il dit à propos du coronavirus. Le Wisconsin, Etat crucial pour l'élection présidentielle du 3 novembre, est réputé pour ses industries laitière et fromagère qui ont été durement touchées à la fois par les politiques commerciales de la Maison blanche et la crise sanitaire. En 2016, Donald Trump avait devancé sa rivale démocrate Hillary Clinton de moins d'un point de pourcentage dans le Wisconsin. Jamais cet Etat n'avait voté pour un candidat républicain à la présidentielle depuis 1984. Le locataire de la Maison blanche avait annoncé en avril un programme d'aide de 19 milliards de dollars pour le secteur agricole afin de compenser les effets de l'épidémie de coronavirus, dont 16 milliards de dollars en versements directs et en achats à grande échelle d'un éventail de produits. On ne sait pas dans l'immédiat quels agriculteurs vont bénéficier des nouvelles mesures de soutien, ou comment ce plan va être financé. (Steve Holland et P.J. Huffstutter; version française Jean Terzian)

