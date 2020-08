Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump dit qu'il signera samedi un décret interdisant l'application TikTok Reuters • 01/08/2020 à 04:49









WASHINGTON, 1er août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir qu'il avait prévu de signer dès samedi un décret interdisant l'application vidéo chinoise TikTok aux Etats-Unis, sur fond d'inquiétudes sur la protection des données privées. "Nous les interdisons aux Etats-Unis", a-t-il dit à propos de TikTok à des journalistes à bord d'Air Force One. "Je signerai le document demain". L'application permettant de créer de courtes vidéos à grand renfort d'effets spéciaux est l'héritière de l'application vidéo Musical.ly, rachetée en 2017 par la société chinoise ByteDance pour un milliard de dollars. TikTok, très prisée des adolescents, est dans le collimateur de responsables politiques américains redoutant qu'elle pèse sur le scrutin et s'inquiétant du respect des données privées. Dans une lettre dévoilée cette semaine, un groupe de sénateurs républicains de premier plan dont l'élu de Floride Marco Rubio et son collègue de l'Arkansas Tom Cotton ont demandé à l'administration de se pencher sur le phénomène. Ils accusent TikTok de censurer certains contenus et redoutent que le Parti communiste chinois se serve de son contrôle sur l'application "pour déformer ou manipuler les discours politiques afin de semer la discorde parmi les Américains et d'obtenir le résultat électoral qu'il escompte". En juin, des utilisateurs de TikTok ont déclaré avoir en partie "saboté" le meeting de Donald Trump à Tulsa, qui devait symboliser la relance de la campagne du président sortant mais n'avait pas attiré les foules attendues. Ils se sont mobilisés pour s'inscrire en ligne, bloquant une partie des places sans avoir jamais eu l'intention de s'y rendre. (Alexandra Alper; version française Claude Chendjou, Henri-Pierre André et Jean Terzian)

