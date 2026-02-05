 Aller au contenu principal
USA-Trump dévoile un site à son nom d'achats en ligne de médicaments à prix réduits
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 17:43

Le président américain Donald Trump va dévoiler jeudi soir un site internet d'achats de médicaments à prix réduits, nommé TrumpRx.gov, a annoncé la Maison blanche.

Via le réseau social X, la porte-parole de la présidence américaine, Karoline Leavitt, a déclaré qu'il s'agirait d'un site internet "de pointe" qui permettrait à "des millions d'Américains d'économiser de l'argent".

Aucune information n'a pour l'heure été donnée sur les prix de vente.

En octobre dernier, le laboratoire Pfizer a annoncé que ses médicaments seraient disponibles sur le site. Donald Trump a déclaré que des médicaments du laboratoire Merck seraient également disponibles, à bas coût.

Un haut représentant de l'administration Trump avait fait savoir en septembre que ce site serait lancé début 2026.

