USA-Trump dévoile un site à son nom d'achats en ligne de médicaments à prix réduits

Le président américain Donald Trump va dévoiler jeudi soir un site internet d'achats de médicaments à prix réduits, nommé TrumpRx.gov, a annoncé la Maison blanche.
Via le réseau social X, la porte-parole de la présidence américaine, Karoline Leavitt, a déclaré qu'il s'agirait d'un site internet "de pointe" qui permettrait à "des millions d'Américains d'économiser de l'argent".
Aucune information n'a pour l'heure été donnée sur les prix de vente.
En octobre dernier, le laboratoire Pfizer a annoncé que ses médicaments seraient disponibles sur le site. Donald Trump a déclaré que des médicaments du laboratoire Merck seraient également disponibles, à bas coût.
Un haut représentant de l'administration Trump avait fait savoir en septembre que ce site serait lancé début 2026.
(Doina Chiacu et Katharine Jackson; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)
