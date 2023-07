USA: très légère hausse de l'indice Philly Fed information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 14:38

(CercleFinance.com) - L'indice de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (Philly Fed), calculé par la Fed locale, est passé de -13,7 le mois dernier à -13,5 en juillet, soit sa 11e lecture négative consécutive, et alors que le consensus espérait une remontée un peu plus franche.



Les indicateurs de l'activité générale et des entrées de commandes de l'enquête sont restés négatifs. De plus, l'indice des expéditions a diminué et est devenu négatif. L'indice de l'emploi suggère une main-d'oeuvre globalement stable.



L'indice des prix payés est resté inférieur à sa moyenne à long terme, tandis que celui des prix reçus a augmenté. La plupart des indicateurs futurs se sont améliorés, ce qui laisse supposer des attentes plus fortes quant à la croissance globale des six prochains mois.