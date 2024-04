USA: Toyota augmente encore ses investissements dans l'électrique

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le mastodonte automobile japonais Toyota a annoncé jeudi un renforcement de ses infrastructures de production aux Etats-Unis, avec un investissement supplémentaire de 1,4 milliard de dollars dans l'une de ses usines dans l'Indiana (Midwest) pour y produire un futur SUV électrique.

Grâce à cette nouvelle enveloppe, le groupe porte à 8 milliards de dollars son investissement total dans l'Indiana - où il est présent depuis près de trente ans - afin "de préparer l'assemblage d'un tout nouveau SUV électrique 7 places" dans son usine de Princeton, à une date non précisée.

"Cet investissement va non seulement financer l'infrastructure de production pour ce tout nouveau véhicule électrique, mais il va aussi ajouter une ligne d'assemblage de blocs-batterie utilisant les batteries lithium-ion" devant être produites à partir de 2025 par une autre usine du groupe en Caroline du Nord (sud-est), actuellement en chantier, a ajouté Toyota.

Le site de l'Indiana, qui emploie plus de 7.500 personnes et qui devrait en accueillir jusqu'à 340 de plus grâce à cette expansion, produit actuellement trois modèles de Toyota (Sienna, Highlander, Grand Highlander) et la TX de Lexus.

En février, Toyota avait annoncé un autre investissement de 1,3 milliard de dollars dans l'Etat du Kentucky, voisin de l'Indiana, pour y produire "un autre tout nouveau SUV électrique 7 places".

Depuis 2021, le géant japonais a annoncé son intention d'investir au total 18,6 milliards de dollars aux Etats-Unis, pour soutenir sa transition vers l'électrique.

Pionnier et champion mondial des hybrides, Toyota a longtemps freiné sur les voitures 100% électriques, avant de s'y lancer sérieusement à partir de 2021 et d'en faire sa priorité numéro un depuis l'an dernier, tout en gardant une offre diversifiée pour s'adapter au contexte local de chacun de ses marchés.

Fin octobre, le groupe a annoncé un investissement supplémentaire de 8 milliards de dollars, portant le total à près de 14 milliards, dans sa méga-usine de batteries en construction à Greensboro en Caroline du Nord.

Le site aura une superficie équivalente à 121 terrains de football et devrait créer plus de 5.000 emplois.

L'annonce de Toyota jeudi dans l'Indiana a coïncidé avec celle d'un méga-investissement de son principal rival japonais Honda au Canada, qui va implanter près de Toronto une gigantesque usine de véhicules et batteries électriques, un projet de 11 milliards de dollars américains.