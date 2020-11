Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Thanksgiving risque d'aggraver une situation sanitaire déjà alarmante Reuters • 25/11/2020 à 15:12









25 novembre (Reuters) - Le week-end prolongé de Thanksgiving, qui débute jeudi, risque de provoquer une nouvelle flambée épidémique aux Etats-Unis, où le nombre de cas de COVID-19 est déjà le plus élevé au monde, alors que la mortalité est repassée au-dessus de 2.000 décès par jour, ce qui n'était pas arrivé depuis début mai. Les autorités sanitaires ont fait état mardi de 2.157 décès en 24 heures, soit un toutes les 40 secondes, et de 170.000 nouvelles contaminations, alors que plusieurs millions d'Américains s'apprêtent à aller passer ce week-end en famille, malgré les appels à limiter les déplacements. Le nombre de patients atteints du COVID-19 à l'hôpital s'élevait mardi à 87.000, un chiffre sans précédent, selon les données officielles obtenues par Reuters. Depuis le début de la pandémie, le total approche 260.000 décès pour 12,6 millions de cas. Le bilan quotidien le plus lourd, qui s'élève à 3.384 morts, a été enregistré le 14 avril. "Nous sommes déjà au premier rang mondial (du nombre de cas) de COVID-19, mais tous les déplacements de Thanksgiving garantissent que personne ne nous rattrapera plus. La mentalité américaine du chacun pour soi tue des centaines de milliers d'entre nous", écrit le Dr Tatiana Prowell, de la Johns Hopkins School of Medicine, sur Twitter. Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier à la Maison blanche, a promis de faire de la lutte contre la pandémie sa priorité absolue. Il doit s'exprimer sur le sujet dans la journée. Donald Trump ne s'est quant à lui pas exprimé sur la pandémie à l'approche de Thanksgiving. Il a fait une brève apparition mardi pour parler de la Bourse. La veille, le président sortant, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite, avait toutefois autorisé l'administration à entamer le processus de transition. (Daniel Trotta, Lisa Shumaker, Kristina Cooke, Benjamin Lesser, MB Pell et Simon Lewis, version française Jean-Philippe Lefief)

