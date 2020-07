Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Tesla choisit le Texas pour la production de son pick-up électrique Reuters • 23/07/2020 à 02:55









DETROIT, 23 juillet (Reuters) - Tesla TSLA.O va bâtir près de la ville d'Austin, dans l'Etat du Texas, son usine de 1,1 milliard de dollars pour la production du Cybertruck, son premier pick-up électrique, a annoncé mercredi soir son patron, Elon Musk, lors de la présentation des résultats trimestriels du constructeur. "Cela va être un paradis écologique (...) ouvert au public", a-t-il dit, précisant que la ville de Tulsa, dans l'Oklahoma, qui était en compétition avec Austin pour accueillir l'usine, serait envisagée pour une production ultérieure. En plus du Cybertruck, dont les lignes futuristes avaient été dévoilées en novembre dernier ( ), les modèles 3 et Y destinés au marché nord-américain seront également fabriqués dans l'usine texane, a fait savoir Musk. (Paul Lienert, avec Tina Bellon à New York; version française Jean Terzian)

Valeurs associées TESLA NASDAQ +1.53%