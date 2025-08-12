USA: taux d'inflation annuel stable en juillet information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 14:35









(Zonebourse.com) - D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,7% en juillet par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement en dessous des attentes et stable par rapport à juin.



Hors énergie (-1,6%) et produits alimentaires (+2,9%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi un peu inférieur au consensus des économistes.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de juin et juillet 2025, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en données brutes et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.





