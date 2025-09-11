 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 826,74
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : taux d'inflation annuel en légère hausse en août
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 14:35

(Zonebourse.com) - D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en août par rapport au même mois de 2024, un taux annuel globalement conforme aux attentes et en hausse de 0,2 point par rapport à juillet.

Hors énergie (+0,2%) et produits alimentaires (+3,2%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi en ligne avec le consensus des économistes.

En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de juillet et août 2025, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en données brutes et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.

Inflation
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank