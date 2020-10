Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Surmortalité de 300.000 personnes de janvier à octobre - CDC Reuters • 20/10/2020 à 23:22









20 octobre (Reuters) - Près de 300.000 décès de plus que la moyenne des années précédentes ont été enregistrés aux Etats-Unis en 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus, montre une étude publiée mardi par les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC). Les CDC estiment que 299.028 décès de plus ont été dénombrés entre le 26 janvier et le 3 octobre. Ils ne fournissent pas d'explications spécifiques à cette surmortalité mais s'attendent à un lien direct ou indirect avec le Covid-19. Les CDC définissent la surmortalité comme la différence entre le nombre de décès observés au cours de périodes spécifiques et le nombre de décès attendus au cours de ces mêmes périodes. L'agence a constaté qu'il y a eu surmortalité chaque semaine depuis mars 2020. Près de 220.000 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis, d'après un récent décompte de Reuters effectué sur la base des données officielles. (Vishwadha Chander, version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

