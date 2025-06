USA: stocks des entreprises inchangées en avril information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - Les stocks des entreprises aux Etats-Unis sont restés inchangés au mois d'avril, la baisse des stocks dans l'automobile ayant été compensée par la hausse de ceux d'alimentation et de boissons.



Cette stabilité intervient alors que les stocks avaient baissé de 0,3% en mars, à en croire les données publiées mardi par le Département du Commerce.



Les stocks de véhicules et de pièces détachées ont baissé de 0,8% tandis qu'ils ont grimpé de 1% dans le secteur de l'alimentation et des boissons.



Les stocks des distributeurs hors automobile, qui entrent dans le calcul du PIB, affichent quant à eux une progression de 0,3% après un gain similaire en mars.



Les ventes ont quant à elles baissé de 0,1% en avril ce qui signifie qu'au rythme actuel, il faut 1,38 mois aux entreprises pour écouler leurs stocks, contre 1,40 mois un an plus tôt.





