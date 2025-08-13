 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 807,85
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA: stocks de pétrole en hausse de 3 millions de barils
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 16:35

(Zonebourse.com) - Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 426,7 millions de barils lors de la semaine du 28 juillet, signalant une hausse de 3 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

L'agence précise par ailleurs que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 0,7 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 0,8 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 96,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank