USA: Spirit Airlines a terminé sa restructuration après son dépôt de bilan

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La compagnie aérienne à bas coûts Spirit Airlines, qui avait déposé le bilan mi-novembre après plusieurs mois de difficultés, a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec ses créanciers lui permettant d'alléger sa dette d'environ 800 millions de dollars.

"Avec une dette bien inférieure et une plus grande flexibilité financière, Spirit émerge (de la procédure de faillite dite Chapter 11, NDLR) comme une entreprise plus solide et mieux positionnée pour une réussite de long terme", a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Le plan de restructuration a été approuvé par une "supermajorité" de créanciers et a été validé le 20 février par un tribunal fédéral des faillites de New York, a-t-elle précisé dans un document distinct publié jeudi sur le site du gendarme américain de la Bourse (SEC).

Outre une réduction de sa dette d'environ 795 millions de dollars, la compagnie aérienne a confirmé avoir reçu l'injection par ses actionnaires des 350 millions de dollars annoncée en novembre. Ces fonds sont destinés à financer ses "initiatives futures".

"Nous sommes ravis d'avoir finalisé notre restructuration et notre rationalisation et d'en ressortir avec une position financière plus forte pour continuer notre transformation et les investissements pour (améliorer) l'expérience clients", a commenté Ted Christie, 54 ans, patron de Spirit Airlines, cité dans le communiqué.

Le communiqué précise que de nouvelles actions, dans le cadre du nouvel actionnariat, vont se substituer prochainement aux anciennes. Son action avait chuté de quasiment 90% l'année précédent son dépôt de bilan.

L'entreprise de Dania Beach (Floride) avait cumulé onze trimestres consécutifs de pertes à août 2024, et avait indiqué en novembre ne pas pouvoir publier ses résultats du troisième trimestre.

Elle avait décalé la livraison de cinq avions pour améliorer ses liquidités et avait pris plusieurs autres mesures d'économies, dont le gel des embauches de pilotes et de personnels de bord ainsi que du chômage technique.

Spirit avait augmenté sa capacité et ses parts de marché sur le transport aérien post-Covid, mais la compagnie a été confrontée à une concurrence accrue des autres transporteurs, aboutissant à une offre trop abondante.

En 2022, sa concurrente Frontier Airlines avait tenté de fusionner avec elle, une opération à 2,9 milliards de dollars, avant que le groupe JetBlue ne fasse une offre supérieure qui a capoté face à l'opposition des autorités américaines de la concurrence.

L'union de JetBlue et Spirit aurait formé le cinquième acteur du transport aérien aux Etats-Unis.