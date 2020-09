Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-"Sérieuses divergences" sur le plan de relance économique, dit Pelosi Reuters • 02/09/2020 à 05:03









WASHINGTON, 2 septembre (Reuters) - La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré mardi à l'issue d'un entretien téléphonique avec le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, que de "sérieuses divergences" subsistaient entre les démocrates et la Maison blanche sur un projet de loi de soutien à l'économie américaine. "Malheureusement, cet entretien téléphonique a clairement montré que les démocrates et la Maison blanche continuaient d'avoir de sérieuses divergences de compréhension de la gravité de la situation à laquelle font face les familles de travailleurs américaines", a-t-elle dit dans un communiqué. Aucune négociation sur un nouveau plan d'aide face aux conséquences de la crise sanitaire du coronavirus n'a eu lieu depuis début août, lorsque les démocrates du Congrès et l'administration républicaine de Donald Trump ont échoué à trouver un compromis alors que leurs propositions étaient éloignées de plus de 1.000 milliards de dollars. Steven Mnuchin a dit lundi qu'il espérait que le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, présente un nouveau projet de loi la semaine prochaine. Le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows, a indiqué vendredi que Donald Trump était disposé à signer un plan à hauteur de 1.300 milliards de dollars, contre 1.000 milliards de dollars auparavant. Il s'agit d'un montant toujours très éloigné de celui réclamé par les démocrates. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.