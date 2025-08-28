USA: révision en hausse de la croissance information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 14:38









(Zonebourse.com) - Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est redressé de 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, après un tassement de 0,5% au premier trimestre.



Ce rebond se montre ainsi plus vigoureux qu'estimé initialement, puisque la croissance avait été annoncée à 3% en toute première lecture fin juillet. Les économistes attendaient généralement une révision en hausse plus modeste.



La croissance du PIB est principalement attribuable à une baisse des importations et à une augmentation des dépenses de consommation, des mouvements qui ont été partiellement contrebalancés par des reculs des investissements et des exportations.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.