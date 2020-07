Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Restrictions de visa pour des représentants chinois à cause du Tibet Reuters • 08/07/2020 à 01:21









WASHINGTON, 8 juillet (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain a déclaré mardi que les Etats-Unis allaient restreindre les visas pour certains représentants du gouvernement et du Parti communiste chinois du fait des obstructions menées par Pékin pour empêcher diplomates, journalistes et touristes américains de se rendre au Tibet. Dans un communiqué, Mike Pompeo évoque ce qu'il appelle des violations des droits de l'homme par le gouvernement chinois dans la région du Tibet et souligne que les Etats-Unis sont déterminés à soutenir une "autonomie significative" pour les Tibétains et le respect de leurs droits fondamentaux. Les relations entre Washington et Pékin se sont dégradées depuis que la pandémie de coronavirus apparue en Chine s'est propagée aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde, et les tensions ont été alimentées par la nouvelle loi de sécurité nationale imposée par la Chine à Hong Kong la semaine dernière. (Mohammad Zargham; version française Jean Terzian)

