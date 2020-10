Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Requête pour rétablir la peine de mort pour l'auteur de l'attentat de Boston Reuters • 07/10/2020 à 04:00









BOSTON, 7 octobre (Reuters) - Le département américain de la Justice a demandé mardi à la Cour suprême des Etats-Unis de rétablir la condamnation à mort de Djokhar Tsarnaev, l'un des auteurs de l'attaque à la bombe contre le marathon de Boston en avril 2013 qui a fait trois morts et plus de 260 blessés. Dans sa requête, le département avance qu'une cour d'appel a eu tort d'annuler la peine de mort prononcée dans le cadre "de l'une des affaires terroristes les plus importantes de l'histoire de notre nation". Une cour d'appel fédérale a infirmé en juillet la condamnation de Tsarnaev en estimant que le processus de sélection des jurés pour le procès n'avait pas été réglementaire. L'un des avocats de Tsarnaev, David Patton, n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. Les victimes de l'attaque perpétrée par Djokhar Tsarnaev, âgé de 27 ans, et son frère aîné Tamerlan, tué lors d'une fusillade avec les forces de l'ordre, ont été en désaccord sur la question de la peine capitale. (Nate Raymond et Brad Brooks; version française Jean Terzian)

