USA: repli inattendu des inscriptions au chômage
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 14:44
Les économistes attendaient en moyenne 236.000 inscriptions au chômage après les 235.000 de la semaine du 16 août, un chiffre qui a été révisé à 234.00 par rapport à l'estimation initiale.
La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle augmenté à 228.500, soit 2500 de plus que la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé à 1,954 million lors de la semaine au 16 août, dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles, soit une baisse de 7000 par rapport à la semaine d'avant.
