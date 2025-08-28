 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 782,76
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA: repli inattendu des inscriptions au chômage
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 14:44

(Zonebourse.com) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont enregistré une baisse inattendue lors de la semaine au 23 août, à 229.000, soit 5.000 de moins que la semaine précédente, a annoncé jeudi le Département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 236.000 inscriptions au chômage après les 235.000 de la semaine du 16 août, un chiffre qui a été révisé à 234.00 par rapport à l'estimation initiale.

La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle augmenté à 228.500, soit 2500 de plus que la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé à 1,954 million lors de la semaine au 16 août, dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles, soit une baisse de 7000 par rapport à la semaine d'avant.


Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank