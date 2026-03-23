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USA : repli inattendu des dépenses de construction en janvier
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 15:08

Les dépenses de construction ont reculé de 0,3% en janvier aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,1% après 0,8% en décembre.

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