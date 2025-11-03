USA : repli inattendu de l’indice PMI manufacturier de l’ISM

(AOF) - L’indice PMI manufacturier de l’ISM (Institute for Supply Management) a reculé en octobre passant de 49,1 à 48,7 points, alors qu’une légère hausse à 49,4 points était envisagée par les économistes. L'activité économique dans le secteur manufacturier s'est contractée en octobre pour le huitième mois consécutif, après deux mois d'expansion précédés de 26 mois consécutifs de contraction, selon le dernier rapport de l'ISM à propos du secteur manufacturier.
