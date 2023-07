Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: repli de l'indice Empire State en juillet information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 14:38









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier de la région de New York voit son expansion ralentir nettement ce mois-ci, à en croire l'indice 'Empire State' (calculé par la Fed locale) qui s'établit à +1,1 contre +6,6 en juin, mais le consensus l'attendait en terrain négatif.



La Fed de New York précise que les nouvelles commandes et les expéditions des entreprises manufacturières ont augmenté, tandis que les délais de livraison se sont raccourcis et que les stocks ont continué de diminuer.



Les niveaux d'emploi ont légèrement augmenté, les hausses des prix des intrants et de vente ont continué de ralentir. Si les entreprises s'attendent à une amélioration des conditions, leur optimisme est resté modéré.





