USA: repli de 1,5% de la productivité au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - La productivité non-agricole aux Etats-Unis a reculé de 1,5% en rythme annualisé au premier trimestre 2025, indique le Département du Travail, alors que l'estimation préliminaire tablait sur un repli plus modéré de 0,8%



Il s'agit de la première baisse de la productivité du travail du secteur des entreprises non agricoles depuis le deuxième trimestre 2022.



Les coûts unitaires de main-d'oeuvre dans le secteur des entreprises non agricoles ont augmenté de 6,6 % au premier trimestre 2025, reflétant une hausse de 5,0 % de la rémunération horaire et une baisse de 1,5 % de la productivité.







