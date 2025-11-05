USA-Redressement de l'indice ISM des services en octobre, l'emploi reste atone

L'activité du secteur des services aux Etats-Unis s'est redressée en octobre grâce à une solide augmentation des nouvelles commandes, mais la faiblesse de l'emploi témoigne de conditions moroses sur le marché du travail dans un contexte d'incertitude économique liée aux droits de douane sur les importations.

L'indice de l'Institute for Supply Management (ISM) sur les services, publié mercredi, a progressé à 52,4 contre 50,0 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 50,8 dans le secteur, qui représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Cet indice laisse augurer à priori d'une solide activité économique en ce début de quatrième trimestre. Mais le "shutdown", qui en est entré dans son deuxième mois, marquant la plus longue paralysie des services gouvernementaux de l'histoire des Etats-Unis, invite à la prudence sur la situation réelle du pays puisque la collecte des données économiques officielles est suspendue depuis.

Le Congressional Budget Office (CBO), un organisme indépendant de prévision budgétaire, estime que la paralysie des services fédéraux, qui dure depuis 36 jours, pourrait amputer le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre de 1 à 2 points de pourcentage. Le CBO estime que la majeure partie de cette baisse pourrait être éventuellement compensée, mais qu'entre 7 et 14 milliards de dollars manqueront à l'appel.

Les données officielles sur le PIB du troisième trimestre auraient dû être publiés le mois dernier sans le shutdown. L'économie américaine a progressé de 3,8% en rythme annualisé au deuxième trimestre.

L'indicateur ISM sur les nouvelles commandes reçues par les entreprises dans le secteur des services a augmenté à 56,2 après 50,4 en septembre, mais les arriérées de commandes ont reculé et les exportations sont restées faibles.

FAIBLESSE DES COMMANDES À L'EXPORTATION

La faiblesse des commandes à l'exportation reflète les conclusions de l'enquête ISM sur le secteur manufacturier publiée lundi, qui a fait état de "frictions commerciales persistantes". Les droits de douane massifs imposés par le président Donald Trump ont engendré des tensions avec ses partenaires commerciaux des Etats-Unis, notamment la Chine et le Canada.

La cour suprême des Etats-Unis doit examiner ce mercredi les arguments relatifs à la légalité de ces droits de douane alors que Donald Trump affirme qu'ils sont nécessaires pour protéger la production nationale.

La reprise des commandes a entraîné une hausse des prix acquittés par les entreprises de services pour leurs intrants, qui sont ressortis à 70,0 contre 69,4 en septembre, soit une hausse modérée conforme aux données récentes qui suggèrent un ralentissement de l'inflation dans le secteur des services.

La hausse des commandes n'a pas énormément stimulé l'emploi dans le secteur des services, qui est passé de 47,2 en septembre à 48,2. Cet indicateur est désormais en contraction depuis cinq mois consécutifs.

Les économistes expliquent le ralentissement de la demande de main-d'œuvre par l'incertitude économique, les droits de douane et l'adoption croissante par les entreprises des technologies liées à l'intelligence artificielle (IA). La forte diminution du nombre des salariés suite aux opérations de contrôle d'immigrés sans papiers pèse également sur le marché du travail.

Une enquête du Conference Board, publiée le mois dernier, a montré que le moral des consommateurs concernant le marché du travail restait morose en octobre. Le dernier chiffre officiel sur le taux de chômage montre qu'il est ressorti en août à 4,3%, proche d'un pic de quatre ans.

Après la publication de l'indice ISM, les grands indices à Wall Street ont peu varié: le Dow Jones .DJI avance de 0,20%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,39% et le Nasdaq .IXIC de 0,58% vers 14h35 GMT.

(Rédigé par Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)