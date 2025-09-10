USA : recul surprise de l'indice des prix à la production en août

(AOF) - Aux États-Unis, l’indice des prix à la production a diminué de 0,1 % au mois d’août, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, la hausse a atteint 2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %. En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l’indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu’il était attendu à +3,5 %.