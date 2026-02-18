 Aller au contenu principal
USA : recul plus faible que prévu des commandes de biens durables en décembre
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 14:50

Attendues en baisse de -2% selon le consensus, les commandes de biens durables aux Etats-Unis n'ont diminué que de -1,4% au mois de décembre 2025, après une augmentation de 5,4% le mois précédent, selon les données du Département du Commerce.

Ce dernier précise que les équipements de transport ont entraîné cette baisse, reculant de -5,3% en décembre. En excluant cette catégorie habituellement volatile, les commandes américaines de biens durables ont au contraire augmenté de 0,9%.

