USA : recul inférieur aux attentes des stocks de gaz naturel

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont reculé de 167 milliards de pieds cubes, contre une prévision à -176 milliards de pieds cubes et un repli précédemment de 177 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient inférieurs de 61 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 32 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 547 milliards de pieds cubes. À 3 579 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.
